Пропавший без вести в Пензе 14-летний подросток найден

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Подросток пропал 4 сентября 2020 года после прогулки на Фонтанной площади в городе Пензе, домой он в тот день не вернулся. В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22 часов домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия подростка, исследование условий его жизни и воспитания.