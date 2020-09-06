II Международный фестиваль молодежи «Ласточка» в Пензе

Пресс-служба II Международного фестиваля молодежи "Ласточка"

7-8 сентября в Пензенской области пройдет II Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». Об этом на пресс-конференции в Доме молодежи 4 сентября рассказали его организаторы.

Главной особенностью фестиваля 2020 года станет интерактивный онлайн и офлайн форматы проведения мероприятий на более чем 10 площадках образовательной, культурной, общественно-значимой и развлекательной направленности.

47 стран мира представят студенты пензенских вузов и колледжей, а их родные и близкие, друзья и знакомые смогут проникнуться этой удивительной атмосферой в дистанционном формате у себя дома.

Во время открытия фестиваля на площади Ленина 7 сентября в 15.00 яркий парад иностранных студентов, национальных автономий, молодежных организаций региона и выступление творческих коллективов с национальным колоритом дадут старт IX Международному студенческому форуму «Диалог культур» и II Всероссийскому культурно-образовательному форуму «Жар-Птица-Пенза» на центральных площадках города.

Танцы народов мира, творческие мастер-классы, инсталляции с погружением в этническую обстановку, выставки народных промыслов, старинной одежды, народные гуляния с элементами традиционной русской культуры, - все это объединит атмосфера дружбы народов, уважения и толерантности друг к другу.

8 сентября, с 10.00 до 14.00 на базе областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова состоится региональный форум молодых парламентариев, а на ул. Кулибина, 15а с 11.00 до 12.00 - открытие сквера студенческих отрядов Пензенской области. На базе Института регионального развития Пензенской области и Центра развития творчества детей и юношества пройдут интеллектуальные соревнования и арт квест «Пройдись по Пензенскому краю».

Завершит праздник вечером 8 сентября в 19.00 музыкальный фестиваль КВН «Кубок губернатора Пензенской области» на стадионе Первомайский, с участием команд КВН Высшей Лиги и молодых команд регионов России.