Розыск очевидцев происшествия в Мордовии

1 сентября в 21:00 на 25 км (+800 м) автодороги «го Саранск - с. Б. Березники - с. Дубенки» Лямбирского муниципального района водитель автомашины «ВАЗ-21053», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении задним ходом с правой обочины и совершении разворота, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ-39099».

В результате ДТП водитель автомашины «УАЗ-39099» от полученных травм скончался в реанимационном отделении ГБУЗ РМ «МРЦКБ», пассажир автомашины «ВАЗ-21053» скончался на месте ДТП до приезда бригады СМП, еще один пассажир автомобиля «ВАЗ-21053» с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном факте ДТП сообщить все имеющиеся данные по телефону 8(8342) 2-13-75 или 02.