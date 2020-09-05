В Кузнецке празднуют День города

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уже в шестой раз здесь проводится фестиваль «Наша кузница», который успел полюбиться кузнечанам. Это мероприятие - не просто ярмарка товаропроизводителей Кузнецка, а полноценный городской праздник для всей семьи.

Символичным запуском букв «Кузнецку - 240 лет» председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров, глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, глава города Кузнецка Сергей Лаптев вместе с юными победителями конкурса стихов о Кузнецке открыли праздник.

С приветственным словом от имени губернатора к кузнечанам обратился председатель правительства Пензенской области Николая Симонов: «Сегодня в жизни города и каждого из вас знаменательный праздник, который вместе с вами разделяют все жители Пензенской области, потому что Кузнецк - гордость региона».

«240 лет, если переложить на человеческую жизнь - это много, это большая, порой драматическая, порой красивая история. Но я выражу общее мнение, что сегодня мы ощущаем наш город молодым, динамичным, готовым к дальнейшему развитию!»-поздравил земляков Сергей Златогорский.

В день празднования 240-летия города Знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком» были отмечены: Ольга Жевайкина - врач-акушер-гинеколог Кузнецкой межрайонной детской больницы и Любовь Никитина - заведующая центра развития ребенка - детского сада № 36.

Внимание гостей праздника приковало театрализованное действие на центральной площади города. А вечером всех ждет концерт, который завершится праздничным салютом.