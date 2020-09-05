На произведениях Куприна будут воспитываться новые поколения

Пресс-служба Правительства Пензенской области

"Сегодня всех нас собрал наш земляк Александр Иванович Куприн. Он родился на этой земле. Его крестили здесь, в наровчатской церкви, - обратился Иван Белозерцев к гостям праздника. - Куприн писал о любви, о жизни, обо всех ее проявлениях. Его произведения в школьной программе читало наше поколение, изучает молодежь. Я уверен, что наровчатская и вся российская земля будет развиваться. Что будут рождаться прекрасные талантливые дети - новое поколение, которое тоже будет воспитываться на произведениях классической литературы и Александра Ивановича Куприна".

"Куприн объединяет наровчатскую землю и земляков. Это трудолюбивые и ответственные люди, которые любят свою землю и, даже проживая далеко от малой родины, делают все для ее процветания", - отметил губернатор.

На торжествах директору музея А.И. Куприна Наталье Полевой вручили сертификат на 1 миллион рублей. Средства будут направлены на развитие музея.

Во время праздника были награждены победители и призеры всероссийского творческого конкурса "Гранатовый браслет". Лауреатам вручены денежная премия, ценные подарки и 11-томное собрание сочинений А.И. Куприна.

В саду у дома-музея Куприна губернатор Иван Белозерцев и актриса театра и кино Елена Захарова посадили на память яблоню.

Александр Иванович Куприн родился в Наровчате Пензенской губернии в семье мелкого чиновника 27 августа 1870 года и прожил в селе до трехлетнего возраста.

Для изучения и популяризации жизни и творчества писателя в 1981 году был открыт музей А.И. Куприна в Наровчате. В собрание музея входят мемориальные вещи, подаренные дочерью писателя Ксенией Александровной Куприной. Впервые в стране здесь был установлен памятник писателю.