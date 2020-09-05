Пензенский таксист стал жертвой мошенника

В пензенскую полицию обратился сотрудник службы такси. Он рассказал, что ночью 1 сентября получил заказ на доставку пассажира от гостиницы на улице Максима Горького до аэропорта. Приехав на место, парень получил сообщение от клиента, что тот немного задержится и готов за ожидание внести предоплату. Собеседник таксиста попросил продиктовать ему реквизиты и код, пришедшие после этого в смс.

После этого пострадавший обнаружил со своей карты списание и понял, что стал жертвой мошенника. По факту проводится проверка.