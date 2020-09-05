В Пензенской области введен запрет на посещение лесов

С 4 по 14 сентября в Пензенской области будет ограничено посещение лесов. Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать транспорту в лесные массивы. Исключение составляет проезд по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов. Кроме того, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением тех граждан, чья трудовая деятельность связана с этим. Соответствующий приказ был подписан региональным Минлесхозом.

По поручению главы ведомства Александра Москвина сотрудники Минлесхоза Пензенской области с лесничествами усилят патрулирование на землях лесного фонда.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы 8(8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.