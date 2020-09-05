Поделись фото со Дня города - и получи приз

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пензенцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Пенза моя хорошая». Победители будут выбраны в номинациях «Необычный взгляд», «Улыбка города», «Душа Пензы», «Связь прошлого и будущего».

Участникам нужно выложить свои фото в соцсетях под хэштегом #фоторум58 и дождаться подведения итогов, которое состоится 4 октября.

Кроме того, 5 и 6 сентября горожан ждет сюрприз от «Фоторума» - интерактивный проект «Лица счастливых людей». Около ТЦ «Арбат» расположится специальный арт-объект «Заполним улыбками город!», на котором прохожие могут обнаружить свои фотографии и забрать их на память.

Более подробную информацию можно получить на официальной странице сообщества в социальной сети «Вконтакте» или по телефону 77-84-31.