В центре Пензы раскинулась ярмарка ремесленников

В ярмарке принимают участие более 100 мастеров из Пензы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сызрани и других городов. Они предлагают всем желающим книги в натуральном кожаном переплете, изделия из кожи, керамику ручной работы, авторские куклы, часы ручной сборки, авторский фарфор, головные уборы, картины, шкатулки ручной работы, изделия из льна и меха, а также чай весовой, продукцию пчеловодства и авторские печатные пряники.

Палатки участников мероприятия располагаются на улице Московской от ТЦ «Высшая Лига» до Пензенского областного драматического театра.