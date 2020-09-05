Поздравление губернатора Ивана Белозерцева с Днем города Пензы

Уважаемые пензенцы!

Примите самые сердечные поздравления с прекрасным праздником – Днем города Пензы!

По традиции мы отмечали это торжество 12 июня – в День России. К сожалению, в этом году его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса. Но, надеюсь, что все запланированное нами сегодня исполнится, и пензенцы, и гости нашего замечательного города с удовольствием проведут этот день на его обновленных улицах, площадях и в скверах.

Вчера мы открыли новую прогулочную зону исторического мемориального комплекса «Оборонительный вал», которая органично свяжет памятник Первопоселенцу и Спасский кафедральный собор. Уверен, что он станет местом притяжения туристов и жителей областного центра.

Пенза в эти праздничные дни обретает интересный обновленный облик, это город, в котором хочется жить и работать.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев.