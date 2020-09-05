Поздравление губернатора Ивана Белозерцева с Днем города Пензы

Уважаемые пензенцы!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасным праздником – Днем города Пензы!
По традиции мы отмечали это торжество 12 июня – в День России. К сожалению, в этом году его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса. Но, надеюсь, что все запланированное нами сегодня исполнится, и пензенцы, и гости нашего замечательного города с удовольствием проведут этот день на его обновленных улицах, площадях и в скверах.
Вчера мы открыли новую прогулочную зону исторического мемориального комплекса «Оборонительный вал», которая органично свяжет памятник Первопоселенцу и Спасский кафедральный собор. Уверен, что он станет местом притяжения туристов и жителей областного центра.
Пенза в эти праздничные дни обретает интересный обновленный облик, это город, в котором хочется жить и работать.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев.