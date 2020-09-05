Пресс-служба Администрации Пензы

Мероприятие прошло в формате встречи членов Общественной палаты Пензенской области и представителей Пензенского областного совета ветеранов с учащимися образовательных организаций города Пензы.

Председателем регионального отделения поискового движения России Ларисой Казаковой провела экскурсию, во время которой присутствующие смогли познакомиться с экспозицией музея и экспонатами, привезёнными пензенскими поисковиками из экспедиций по местам боев стрелковых дивизий Сурского края.

Ребята узнали о подвигах своих земляков и ближе познакомились с военной историей края. Представителями Общественной палаты Пензенской области передан в Музей находок поисковых отрядов тираж репринтного издания номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, известившей о победе в Великой Отечественной войне.