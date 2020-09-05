В Саранске на двух участках будет ограничено движение транспорта

Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

В Саранске сегодня, 5 сентября, на двух участках будет введено временное ограничение движение транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в связи с приведением в нормативное состояние железнодорожного переезда «МДС-2» с 19:00 5 сентября до 6:00 6 сентября движение транспортных средств будет временно ограничено по ул. Пролетарской на участке от ул. 1-й Промышленной до ул. 2-й Промышленной. Исключения составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

В связи с ремонтом автодороги с 8:00 5 сентября до 20:00 9 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств на въезде к АЗС «Лукойл» с ул. Севастопольской (второстепенной) со стороны ул. Красной.