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Двое пензенцев получили звание «Почетный гражданин»

Церемония присвоения состоялась сегодня в рамках празднования Дня города
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Высокое звание было присвоено тренеру сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях Татьяне Васильевой и главному врачу Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергею Рыбалкину.

Иван Белозерцев выразил слова признательности почетным гражданам:

- Это люди, которые внесли и вносят огромный вклад в развитие нашего любимого города. Город становится все краше. В этом заслуга людей, которые работают тут, - отметил губернатор Пензенской области.

После церемонии награждения состоялся совместный концерт Ульяновского государственного Академического симфонического оркестра «Губернаторский» и Пензенского губернаторского ансамбля солистов «Старгород».