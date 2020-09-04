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Общество

Пензенская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Старт ей был дан сегодня на территории Кададинского лесничества
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Стать участником акции может любой желающий, неравнодушный к проблеме сохранения лесных богатств Сурского края. Для этого необходимо обратиться в отдел воспроизводства, лесоразведения и защиты леса Министерства по телефону 628-254.

Всего в ходе акции до конца октября в регионе планируется высадить более 70 тысяч сеянцев и саженцев сосны, дуба, липы, березы, рябины и др. на площади более 30 гектаров.

Экология