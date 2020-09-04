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За три дня пожарные Мордовии выезжали на тушение сухой травы 30 раз

ГУ МЧС республики напоминает гражданам о правилах безопасности в обращении с огнем
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ

За текущую неделю в Мордовии выросло количество возгораний сухой травы, кустарников и мусора на открытых территориях.

В конце августа регистрировались лишь единичные случаи – и те в особо жаркие дни. А начиная с 1 сентября пожарно-спасательные подразделения стали чаще выезжать на тушение сухой травы. За первые три дня осени на территории региона зафиксировано 30 случаев возгорания сухой растительности.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия призывает граждан ни в коем случае не жечь сухую траву. Номер телефона пожарно-спасательной службы – «101» (со стационарных и мобильных аппаратов).

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