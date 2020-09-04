В Пензе выбрали лучших штукатура-маляра и машиниста асфальтоукладчика

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензе на Соборной площади подвели итоги сразу двух этапов конкурса «Лучший по профессии» - среди маляров-штукатуров и машинистов асфальтоукладчиков.

Представители первой профессии демонстрировали свое мастерство в стенах Спасского собора. В состязаниях принимали участие 15 человек из пяти строительных организаций. Победителем стал Михаил Дудин (ИП Глахтеев), в тройку лидеров вошли также Виктор Крикунов (ООО ПКФ «Термодом») и Евгения Лобанова (ООО «Отделстрой»).

Машинисты соревновались на дороге Нижний Ломов-Наровчат. За победу боролись десять специалистов из десяти дорожных организаций. Тройка победителей выглядит следующим образом: первое место занял Юрий Горбатов из ООО «Пачелмская ДПМК», второе – Михаил Дарюхин из ООО «Сфера», третье – Иван Балабохин из ООО «Автодорога».

- Символично, что мы подводим итоги рядом со Спасским кафедральным собором, в котором проходил один из этапов конкурса. Без человека, который владеет профессией рабочего, невозможно создавать. Этим занимаются люди, обладающие рабочими специальностями. Это строители, каменщики, плотники, сварщики, машинисты асфальтоукладчиков, токари, фрезеровщики и многие другие, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В этом году из-за коронавируса масштаб проведения конкурса пришлось уменьшить, однако полностью от конкурса не отказались и провели его с соблюдением всех санитарных норм.

Губернатор вручил победителям дипломы и ценные подарки: за третье место - ноутбуки, за второе – телевизоры, за первое – автомобили.