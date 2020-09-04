Иван Белозерцев: «Считаю профилактику лучшей защитой от болезни»

ФОТО: Личная страница Ивана Белозерцева в Instagram

Об этом он сообщил в своем Инстаграме:

- В регионе началась массовая вакцинация от гриппа. Сегодня утром сделал прививку. Думаю, одним из первых. Считаю профилактику лучшей защитой от болезней. Всем рекомендую вакцинироваться, - отметил Иван Александрович.

Напоминаем вам, что на этой неделе в регион поступила первая партия вакцины. В первую очередь прививки будут делать тем, кто входит в группу риска, и также представителям профессий, постоянно контактирующим с людьми.