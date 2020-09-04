В Пензе открылась новая прогулочная зона

В Пензе открыли новую прогулочную зону рядом с крепостным валом.

Напомним вам, что сооружение, созданное в 1666 году, является объектом культурного наследия федерального значения и памятником археологии. В 1980 году здесь был возведен мемориальный комплекс «Оборонительный вал Пензы XVII века». В композицию входит фрагмент крепостной стены с набатной башней, возле которой установлена чугунная пушка-мортира, а напротив вала - памятник Первопоселенцу. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева сейчас ведется реконструкция комплекса, которая позволит соединить его со Спасским кафедральным собором.

- На данный момент мы ведем переговоры с собственниками участков, чтобы продолжить благоустройство, - отметил Иван Александрович.

В ходе театрализованного открытия прогулочной зоны мемориального комплекса гостей встречали исторические персонажи в образах прославивших Пензенский край литераторов – Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Михаила Салтыкова-Щедрина, Виссариона Белинского.