Обновленный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» стал еще более удобным

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» запустил в работу новый официальный сайт.

Изменения коснулись не только дизайна, который стал более лаконичным и информативным, но и функциональных возможностей портала.

Акцент сделан на наиболее востребованных среди клиентов сервисах и информации.

Стало более доступным подключение дистанционных сервисов энергосбытовой компании: электронной квитанции, личного кабинета и мобильного приложения. С их помощью потребитель может получать все услуги, касающиеся энергоснабжения, без посещения центров обслуживания клиентов.

По-прежнему посетителям сайта предоставляется возможность передачи показаний приборов учета и оплаты электроэнергии без комиссии, а также внесения платежей за прочие жилищно-коммунальные услуги (газо- и водоснабжение, отопление, счета управляющих компаний), мобильную связь, интернет и ТВ, а также оплата налогов и штрафов ГИБДД.

Появились и новые функции. Подать заявку на заключение, переоформление договора энергоснабжения и на перерасчет платы можно прямо с сайта - процедуры полностью автоматизированы. Аналогичным образом клиенты компании теперь могут заказать получение дубликата квитанции за последние два месяца.

Для клиентов, не нашедших ответ на интересующий вопрос, в разделе «Помощь» предусмотрена удобная форма обратной связи «Написать обращение». С помощью нее можно задать свой вопрос специалисту энергосбытовой компании и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.

ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает поступательно совершенствовать сервисы и оказываемые услуги, учитывая в первую очередь запросы и пожелания потребителей. Постоянная цель этого процесса - сделать взаимодействие клиентов с компанией еще более комфортным и эффективным.