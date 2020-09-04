В Мордовии нетрезвая женщина-водитель снесла столб и скрылась с места ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Вчера в 16:10 в селе Кураево Торбеевского района Мордовии произошло ДТП. 37-летняя женщина без прав за рулем «ВАЗ 21074» не справилась с управлением и на большой скорости снесла опору линии телефонной связи. После этого женщина скрылась и позднее была задержана. Выяснилось, что в момент аварии она также была пьяна.

В результате аварии водитель самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ», где ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. На данного водителя были составлены административные материалы.