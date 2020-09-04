Пензенцы могут взять в аренду электросамокаты

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В Пензе приступили к развитию нового проекта: теперь горожане смогут взять в аренду электросамокаты. Соответствующее соглашение было подписано главой администрации Пензы Андреем Лузгиным и индивидуальным предпринимателем Дмитрием Пугачевым.

Три первых станции проката уже установлены у сквера имени В.Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. Сейчас в распоряжении пензенцев – 21 единица транспорта, но в ближайшее время планируется оборудовать дополнительные точки шеринга возле Ростка и кинотеатра «Современник».

В дальнейшем планируется открыть пункты проката и в других районах города. Список мест установки пока не утвержден – их утвердят народным голосованием.