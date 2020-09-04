«СтанкоМашСтрой» развивает кооперацию

3 сентября поступили ходовые винты для универсальных токарно-винторезных станков серии СТ16К20, изготовленные партнером компании АО «ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко».

Комплектующие выполняются с применением шлифовального оборудования и отличаются высоким качеством.

Внутри региональная кооперация с пензенскими предприятиями дает возможность компании «СтанкоМашСтрой» увеличить объемы производства и долю локализации, совершенствовать выпускаемое оборудование и повышать его качество. Помимо этого, кооперационные связи предприятий создают благоприятные условия для развития промышленности в регионе.