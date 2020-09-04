В Нижнем Ломове торжественно открыли Стену памяти

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Вчера на аллее Славы в Парке Нижнего Ломова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню окончания Второй мировой войны, во время которого была открыта Стена памяти. Мемориальная экспозиция включает фотографии и краткие сведения об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Нижнеломовского района.

К гостям мероприятия обратился депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин, который также финансово поддержал реализацию проекта.

- Стена памяти - дань уважения нашим героическим дедам и прадедам, победившим фашизм, символ преемственности поколений в сохранении исторической правды о самой страшной войне ХХ века. Подвиги предков всегда будут жить в наших сердцах, - подчеркнул парламентарий.

Светлую память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Завершилась церемония выступлением творческих коллективов района.