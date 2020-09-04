Строится современный животноводческий комплекс

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Площадку будущего агропромышленного объекта Иван Белозерцев посетил в рамках рабочей поездки в Кузнецкий район в четверг, 3 сентября 2020 года

Инвестиционный проект, реализуемый ООО «АП «Восток-Агро», предполагает возведение комплекса, рассчитанного на 2250 голов дойного стада. Здесь же разместится блок растениеводства и зернохранилище силосного типа, а также будет организована переработка молока. Общая сумма инвестиций составит - 4,4 млрд рублей, должно быть создано более 100 рабочих мест.

С 2017 года посевные площади в хозяйстве увеличены практически в 2 раза и составляют 12140 га. В прошлом году в сельхозоборот введено 178 га ранее неиспользуемых земель. Предприятие получило самую высокую урожайность сельскохозяйственных культур в Кузнецком районе. Высаживается озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, подсолнечник, рапс, многолетние травы.

В настоящее время на площадке животноводческого комплекса ведётся монтаж весового оборудования, обустраиваются подъездные пути, сенажные траншеи и фундамент помещений.

«Это очень серьёзный проект, вы грамотно подошли к его реализации», - дал оценку глава областной исполнительной власти, отметив, что для содержания крупного рогатого скота здесь будет использоваться современное оборудование. Также он предложил предпринимателям воспользоваться опытом самых успешных пензенских аграриев, применить их наработки на практике с целью повышения эффективности хозяйствования.

«У нас в регионе в разных фермерских хозяйствах разводят разные породы коров. Поизучайте опыт коллег, думаю, и вам есть, чем поделиться», - резюмировал Иван Белозерцев.