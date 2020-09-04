Пьяный отец несколько раз ударил малолетнюю дочь

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Девочка вместе с сестрой-близнецом после смерти матери проживала с отцом в городе Кузнецке. 2 сентября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес несколько ударов ребенку. В результате малолетней причинена черепно-мозговая травма, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время девочка находится на стационарном лечении, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью ребенка, Кузнецким межрайонным следственным отделом регионального следственного управления незамедлительно возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут исследованы условия жизни и воспитания малолетних, дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов опеки и попечительства, проводивших работу с данной семьей.

Расследование уголовного дела продолжается.