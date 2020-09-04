Пензенцы почтили память жертв Беслана

Пресс-служба Администрации Пензы

Торжественно-памятные мероприятия прошли 3 сентября возле монумента воинам, погибшим в антитеррористических операциях. Пензенцы вспоминали в этот день трагедию в Беслане.

Теракт в Беслане произошел в сентябре 2004 года. Террористы захватили здание школы во время линейки. Три дня люди томились в ожидании спасения, без еды и воды. В результате трагедии погибло более трехсот человек, большинство из них - дети.

Собравшиеся почтили память погибших в Беслане минутой молчания, после чего запустили в небо белые воздушные шары.

Затем глава Пензы Владимир Мутовкин, первый заместитель главы администрации города Виталий Макаров, заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, депутаты Пензенской городской Думы, представители ветеранских организаций, молодежных движений возложили цветы к памятнику.

В сквере у памятного мемориала в этот день работала выставка работ учащихся детских художественных школ города, изобразивших на своих полотнах мир без терроризма.