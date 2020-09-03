Пензенская область написала «Диктант Победы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В четверг жители Пензенской области написали «Диктант Победы». Напомним вам, что акция была организована с целью привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.

Губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин написали исторический диктант в ходе рабочей поездки в Кузнецк в одном из старейших учебных заведений региона – колледже электронных технологий.

- Важным является стремление участников акции узнать о Великой Отечественной войне как можно больше. Особенно это касается молодых людей. О главенствующей роли, которую сыграла Красная Армия, солдаты и офицеры, чьи имена остаются в памяти потомков как победителей нацизма, - отметил Иван Александрович. - Наши отцы, деды и прадеды заплатили за Победу высокую цену прежде, чем поставить точку в самой кровопролитной войне мировой истории. Благодарю всех жителей региона, решивших присоединиться к написанию диктанта. Ваше участие - залог того, что историческая справедливость восторжествует, а наши дети, внуки и правнуки сохранят благодарную и светлую память о героях Великой Отечественной войны.

В этом году проверочную работу приурочили к 75-летию Победы. Участникам написания исторического диктанта предлагалось в течение 45 минут ответить на 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны, выбрав правильные варианты ответов. Анкеты с вопросами диктанта разработаны специалистами РГГУ и прошли проверку Рособрнадзора. Критериями оценки являются, максимальное количество правильных ответов при минимально затраченном времени.

- Диктант Победы – дань уважения нашим отцам и дедам, которые освободили мир от фашизма, – подчеркнул Валерий Лидин. – Для тех, кто знает историю, нетрудно ответить на 20 вопросов за 45 минут. Считаю, что это мероприятие будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Важно, чтобы попыток переписать нашу историю не было.

Всего же в Пензенской области для акции были подготовлены 106 стационарных и две открытых площадки.