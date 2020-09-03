В Кузнецке продолжается строительство хирургического корпуса

Построить хирургический корпус в Кузнецке пытаются давно: впервые к работам приступили аж в 1994 году. Спустя несколько лет, в 1999-м, их приостановили. В 2018-м году к вопросу вернулись по инициативе Ивана Белозерцева. На сегодня коробка здания уже возведена.

Осмотрев сооружение, глава областной исполнительной власти поручил заранее проработать вопрос поставки медицинского оборудования.

- Давайте сделаем достойный, современный хирургический корпус в Кузнецке, - нацелил Иван Белозерцев. - Строительство этого объекта мы обязательно завершим, запустим хирургический корпус в эксплуатацию. Он необходим жителям города Кузнецка, Кузнецкого и близлежащих районов.

После этого губернатор уточнил, как обстоят дела с медицинскими кадрами в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» и насколько врачи обеспечены жильём.

- В региональном центре 100 квартир для врачей мы выделили. Города и районы Пензенской области также нуждаются в поддержке. Нужно увеличивать количество специалистов. И врачи общей практики сегодня очень нужны, - отметил Иван Белозерцев.