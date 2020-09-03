Взятка в 500 тысяч рублей через посредника

В зале судебных заседаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии». Мужчине предъявлено обвинение в получении через посредника взятки в виде денег, в крупном размере.

В 2015 году обвиняемый, являясь должностным лицом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, через посредника (подчиненного сотрудника), получил взятку от директора ООО «СДС - Управление строительства» в размере 500 тысяч рублей. Денежное вознаграждение было передано за совершение незаконных действий - раздел земельного участка, расположенного в центральной части города Саранска, на два земельных участка при отсутствии предусмотренных законом оснований и условий для такого раздела, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Исходный земельный участок, на котором уже находился построенный многоквартирный дом, был разделен без согласия собственников. В результате ООО «СДС-Управление строительства» получило право на использование земельного участка, образованного в результате раздела, для строительства и размещения на нем еще одного многоквартирного жилого дома.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.