Владимир Волков оценил качество горячего питания в новой школе в селе Дракино

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Школы была построена по просьбе избирателей Торбеевского района. В День знаний для главы Мордовии провели экскурсию по учреждению.

В школе планируют развивать информационно-технологическое направление. Здесь есть швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, робототехнические наборы, современные компьютер, ноутбуки, планшеты, интерактивные панели, мобильный лингафонный кабинет. Оборудован всем необходимым медицинский кабинет. В новом актовом зале будут заниматься хореографический и театральный кружки.

Также глава региона осмотрел и школьную столовую. Здесь, в рамках реализации Послания Президента, так же, как и в других учреждениях республики, младшеклассников будут обеспечивать бесплатным горячим питанием.

- Мы готовим с душой, поэтому у нас так вкусно, что дети доедают все порции! - рассказали работники пищеблока Главе республики и пригласили его на дегустацию школьного обеда вместе с четвероклассниками. Вместе с ребятами Владимир Волков высоко оценил все блюда меню и - оплатил свой обед в школьной столовой.