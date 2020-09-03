В Пензе мужчина задержан за убийство сестры

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

18 августа 2020 года в Пензе, в квартире на улице Кулибина мужчина употреблял спиртное в компании сестры и еще одного родственника. Утром следующего дня между братом и сестрой произошел конфликт из-за оставшегося алкоголя. Женщина оскорбила брата нецензурными выражениями, а тот, разозлившись, взял на кухне нож и нанес им один удар в спину сестры.

От полученного колото-резаного ранения женщина 1980 года рождения скончалась на месте происшествия. А мужчина отправился спать и только через несколько часов сообщил родственникам о произошедшем.

По факту убийства женщины 1980 года рождения следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.