Пензенский театр «Кукольный дом» участник III Международного фестиваля

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Пензенский областной театр «Кукольный дом» со спектаклем «Самый лучший папа» (реж. Владимир Бирюков) вошел в число участников III Международного большого детского фестиваля, который пройдет в Москве.

В рамках фестиваля будут показаны спектакли, мюзиклы, кино- и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. Кроме того, будет проведена образовательная программа для учащихся детский театральных студий.

МБДФ – мультижанровый фестиваль, но традиционно театральное искусство составляет основную часть фестивальной афиши: в программе представлены профессиональные драматические и музыкальные театры, театры кукол, театры юного зрителя из России, стран СНГ и зарубежья. В этом году существенно увеличились количество и география театров-участников фестиваля: из 365 заявок экспертный совет отобрал 44 спектакля из 26 городов.

«Отбирая спектакли в нашу театральную программу, мы руководствовались главным принципом: чтобы они были интересны не только взрослым, но и детям. Потому что взрослые иногда забывают, что они делают это для детей, и, ставя детский спектакль, преследуют какие-то свои взрослые цели. Постановки самые разнообразные по жанрам, есть камерные, есть и масштабные. Мы, взрослые, сделали свой отбор, теперь слово детям – интересно, какой выбор сделает наше детское жюри», - рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

III Международный Большой Детский фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.