Три города Мордовии победили в конкурсе Мнстроя России

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По итогам на благоустройство городского парка в Рузаевке выплата составит 80 млн. руб. на благоустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева в Темникове - 45 млн. руб. и на благоустройство Базарной площади в Ардатове -45 млн. руб.

Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый конкурс увеличен в два раза - с пяти до десяти миллиардов рублей. Таким образом, в 2021-2022 гг. будут реализованы сразу 160 проектов развития. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие - одобрение и поддержка самими жителями. Именно они - главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой - даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

«Интерес к конкурсу очень высокий. В этом году мы получили 301 заявку. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек». В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления», – сказал председатель федеральной комиссии, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Справочно:

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента РФ Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало интерес регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было решено проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».