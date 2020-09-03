В Мордовии по факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Уже сообщалось о пожаре в ночь на 2 сентября 2020 года в частном доме в селе Кемля Ичалковского района, где погибли дети.

Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

К настоящему времени следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия. Причина пожара устанавливается.

Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления по республике.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования семье.

«Это огромная трагедия. Я приношу самые глубокие соболезнования матери и бабушке погибших детей. Мы со своей стороны окажем необходимую материальную помощь», - сказал Глава РМ.