Мы работаем в тесном контакте с командой пензенского региона

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава Минстроя России подчеркнул, что рабочие поездки в регионы дают возможность на месте оценить, как в субъектах РФ идет процесс по реализации национальных проектов.

«Что касается Пензенской области, мы работаем в тесном контакте с командой региона, - констатировал Владимир Якушев. - Сегодня мы посмотрели, как ведется комплексное освоение территорий, оценили применение новых подходов. Именно такие микрорайоны должны появляться на территории субъектов РФ. Когда мы говорим о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», не нужно гнаться только за количественными показателями, за числом построенных квадратных метров, надо возводить современные комплексы. Чтобы люди, выходя за двери своих квартир, продолжали ощущать уют и комфорт».

Владимир Якушев также положительно оценил ход реализации в пензенском регионе федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Иван Белозерцев поблагодарил главу Минстроя за высокую оценку. И подчеркнул, что в Пензенской области предприятия и организации строительной отрасли в этом году не прекращали своей работы, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

«Строительная отрасль является одной из ключевых в экономике региона, - акцентировал внимание губернатор. - В ней задействованы не только собственно застройщики и строительные компании, но и производственные предприятия, проектные организации, транспортные и логистические компании, а также организации иных направлений деятельности, осуществляющих снабжение, материально-техническое и организационное обеспечение строительного процесса. Доля отрасли в ВРП составляет более 7%».

«Задачу увеличения объемов строительства жилья и повышения его доступности поставил Президент РФ, она обозначена приоритетным направлением в Стратегии развития Пензенской области - и мы ее выполняем, - добавил глава региона. - Пензенская область занимает 4 место среди регионов ПФО по темпам ввода жилья». Губернатор поблагодарил главу Минстроя РФ за поддержку в строительстве социально важных для региона объектов – школ, дорог, других объектов инфраструктуры.

Владимир Якушев лично наградил лучших работников сфер строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вручив им благодарности Минстроя РФ.