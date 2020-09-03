В Республике Мордовия объявлено оперативное предупреждение

Во время тушения лесного пожара Фото: Олег УКЛАДОВ

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 сентября в Саранске и на территории всей Республики Мордовии прогнозируется высокая пожарная опасностью лесов 4 класса.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону - 24-07-07 (круглосуточно).