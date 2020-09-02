В Пензенской области за ограбление мужчина отработает 350 часов

Днем 1 мая 2020 двое товарищей распивали спиртные напитки в квартире одно из них и слушали музыку на телефоне гостя. Для руководства фонотекой телефон был временно передан хозяину квартиры. В какой-то момент собственник телефона попросил его вернуть, однако вместо этого хозяин квартиры вышел на лестничную клетку и снаружи запер гостя, чтобы тот не смог выйти и сообщить о хищении в полицию.

Сам злоумышленник удалился. Телефон он сдал в комиссионный магазин и на вырученные 7 тыс. рублей купил две бутылки виски, продукты, сигареты, а также расплатился с водителем такси за поездку.

Тем временем его товарищ покинул расположенную на 2-ом этаже квартиру злоумышленника через окно и обратился в полицию.

Прокуратура Колышлейского района Пензенской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 31-летнего жителя районного центра о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть, открытое хищение чужого имущества).

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 350 часов обязательных работ, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 15 750 рублей.

Приговор вступил в законную силу.