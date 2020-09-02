Владимир Волков выразил соболезнования семье, в которой погибли трое детей

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования семье, где в результате пожара в доме погибло трое детей. Трагедия произошла сегодня ночью в селе Кемля Ичалковского района.

«Это огромная трагедия. Я приношу самые глубокие соболезнования матери и бабушке погибших детей. Мы со своей стороны окажем необходимую материальную помощь», - сказал Глава РМ.

Также администрация района начала сбор средств, обеспечила временное размещение оставшихся в живых членов семьи, взяла на себя организацию похорон и вопросы, связанные с восстановлением документов.