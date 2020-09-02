Владимир Якушев: «В Пензе создана прекрасная социальная инфраструктура»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году в Пензе завершился третий этап реконструкции городской набережной. В планах на четвертый – формирование зеленой зоны, организация тренировочной площадки и обустройство скейт-парка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- В Пензе хороший строительный комплекс. Все наши федеральные проекты в регионе точно будут реализованы. В городе создана прекрасная социальная инфраструктура, благоустроенная среда. Это важно для жителей, - отметил руководитель Минстроя.

Губернатор рассказал Владимиру Якушеву о реконструкции Фонтанной площади:

- Все жители нашей области выразили желание поменять облик площади и включить этот знаковый объект в программу «Формирование комфортной городской среды». Была достигнута договоренность с руководством Сбербанка России о совместном финансировании проекта.

- В связи с подписанием нового указа Президента РФ горизонты нацпроектов расширены до 2030 года. В рамках рабочего совещания будем решать, как наращивать объемы для того, чтобы и в Пензе, и в Пензенской области жизнь граждан становилась лучше. На это нас нацелил Президент, - резюмировал Владимир Якушев.