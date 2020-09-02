В Саранске сотрудники МЧС предотвратили самоубийство мужчины

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вечером 1 сентября в диспетчерскую служба МЧС Саранска поступило сообщение, что некий мужчина хочет выпрыгнуть из окна дома на улице Сущинского. На место сразу же выехали сотрудники ведомства. Попасть в квартиру сразу не удалось – замок на входе был сломан изнутри, а сама дверь подперта шкафом. Воспользовавшись инструментов, сотрудники все же смогли проникнуть внутрь.

Пока спасатели готовили дальнейшую операцию, психолог Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Елена Голикова и сотрудники полиции вступили в переговоры с мужчиной. Как выяснилось, гражданин уже не в первый раз предпринимал попытку свести счеты с жизнью. Правоохранители попытались успокоить его разговором и отвлечь.

- Я стоял на автолестнице снаружи, выжидая момент, - рассказал спасатель 3 класса Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Щеглов. – До окна, на котором сидел мужчина, было около метра. Пришлось прыгать и в прыжке хватать его.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России и полиции, мужчину удалось спасти. Он был передан правоохранительным органам для дальнейших разбирательств.