Пензу посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев

Владимир Якушев положительно оценил увиденное:

- Продавать нужно не метры, а комфортную среду проживания, - отметил министр. – В домах старой застройки часто бывают конфликты между владельцами авто и родителями детей, поскольку площадки и стоянки во дворах находятся близко. В «Фаворите» все разделено: здесь паркуешь автомобиль, а там проводишь время с ребёнком – спокойно, безопасно, интересно. Ровно так мы и должны вести застройку по всей России.

Также гости посетили жилой двор многоквартирных домов старой застройки на улице Мира, где реализован проект создания комфортной городской среды. И в частности, установлена детская площадка. Владимир Якушев уточнил у жителей, надо ли выделять федеральные средства на модернизацию старых дворов, получив от горожан единогласный подтверждающий ответ.