В Рузаевке продезинфицировали школы, детские сады и парки

С целью недопущения распространения вирусных заболеваний, сотрудники МЧС России в течение нескольких дней будут проводить дезинфекцию социально значимых объектов в Рузаевке.

Сегодня работы прошли в городских парках, скверах, местах общего пользования. Также, в целях обеспечения безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях, была проведена санитарная обработка школ и детских садов.

Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты, применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, которые являются безопасными для людей и животных.