В День знаний в Пензе продавали алкоголь

Вчера сотрудники администрации города Пензы и городского управления МВД провели обход торговых организаций с целью контроля соблюдения запрета на продажу алкоголя в День знаний.

Нарушения были выявлены в торговых точках на улицах Карпинского, Фурманова, Конструкторской, Добролюбова, Ладожской, Мебельной, Антонова.

Сотрудники полиции составили на продавцов вышеуказанных заведений протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством).

Всего в период праздничных мероприятий проведен мониторинг более 100 объектов розничной торговли и общественного питания.