В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

В Пензенскую область поступили 233 910 доз вакцины против гриппа.

- Прививки начнут делать в ближайшие дни – сразу же после распределения вакцины по медучреждениям, - отметила и.о. начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Оксана Гаврилова.

В первую очередь прививку будут сделаны лицам из группы риска – детям, беременным, пожилым, людям с хроническими болезнями и тем, кто постоянно контактирует с людьми: медработникам, педагогам, сотрудникам пищевой промышленности. Всего же планируется привить более 826 тысяч жителей области.