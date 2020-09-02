Пензенские медики, работавшие в «красной зоне», получили квартиры и автомобиль

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К присутствующим обратился губернатор Иван Белозерцев, который поблагодарил медиков, волонтеров и благотворителей за их вклад в борьбу с коронавирусом.

- Всем вам – спасибо за ваши добрые дела, бескорыстную любовь к людям!, - отметил глава региона, а после наградил присутствующих.

Ключи от нового автомобиля «LADA Granta» вручили Тамаре Сайковой, врачу-инфекционисту Колышлейской районной больницы. Еще четверо врачей – Альбина Тугушева, Дина Худова, Юлия Корбашова, Альфия Исяняева получили ключи от квартир.

Также несколько десятков человек, среди которых медицинские работники, лаборанты, сотрудники Роспотребнадзора, социальные работники, спасатели МЧС, водители специализированного транспорта, журналисты, представители общественных и благотворительных организаций были удостоены почетных грамот, благодарностей и благодарственных писем.

Завершился праздник концертом Сергея Трофимова.