В компании «СтанкоМашСтрой» приступили к монтажу нового оборудования

В компании «СтанкоМашСтрой» начали монтировать фрезерно-расточные станки, приобретенные по программе «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) и предназначенные для обработки крупногабаритных корпусных деталей.

Новое дорогостоящее оборудование послужит дополнительными производственными мощностями к действующим станкам при изготовлении новой линейки металлообрабатывающего оборудования - высокотехнологичных вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM.

Монтаж оборудования займет чуть больше месяца.