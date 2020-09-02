В Мордовии на пожаре погибли три ребенка

Фото: ГУ МЧС по РМ

Сегодня ночью в селе Кемля Ичалковского района Мордовии загорелся частный дом. Звонок в МЧС поступил от мужчины, проживавшей во второй части строения.

В результате пожара погибли трое детей - мальчик 2012-го и девочки 2013 и 2014 годов рождения. Бабушка и мама несовершеннолетних с младшим ребенком, 2019 года рождения, смогли спастись.

По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. Сотрудники регионального СУ СК посетили место происшествия и осмотрели. Назначен ряд экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления по республике.