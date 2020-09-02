Полпред Президента в ПФО отметил достижения Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе встречи губернатор доложил о предварительных итогах выполнения поручений Президента РФ. По реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область уже 4-й год подряд остается в числе лидеров.

«В этом году объем дорожного фонда составляет порядка 7 миллиардов рублей. На территории Пензенской области приведено в нормативное состояние около 65% дорог», - сказал Иван Белозерцев.

«У вас один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе по нормативному состоянию дорог», - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Пензенской области сообщил, что планы дорожных работ на следующий год формируются с учетом мнения жителей региона.

«На сельских территориях остается немало проблем, с которыми ко мне обращаются люди. Мы планируем вплотную заняться ремонтом межпоселенческих дорог, начиная со следующего года», - конкретизировал губернатор.

Иван Белозерцев также сообщил, что на сегодняшний день выполнено 75% работ по благоустройству городских и сельских территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Обсуждая развитие сельского хозяйства, полномочный представитель Президента в ПФО отметил, в частности, успехи региона в повышении урожайности зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день убрано 83% посевных площадей. Урожайность держится на уровне 40 центнеров с гектара, это исторический рекорд. В ряде хозяйств урожайность составила от 60 до 80 ц/га.