В Пензенском районе идет проверка по факту смерти рыбака

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 1 сентября 2020 года 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в Пензенском районе, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередач, расположенной на высоте более 6 м, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.