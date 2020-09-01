До конца года в Мордовии к работе приступят еще шесть новых детских садов

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Новый детский сад на улице Б. Хмельницкого рассчитан на 240 мест. Учреждение было построено в рамках федерального и регионального проектов «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», республиканской целевой программы «Жилище».

Владимир Волков осмотрел помещения детсада: медицинский блок, оснащенный самым современным оборудованием, бассейн, группы, зоны творчества, компьютерный и музыкальный классы, уголок по обучению детей правилам дорожного движения, а также пообщался с персоналом и детьми.

По словам главы республики, в 2020 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» планируется ввести в строй еще шесть детсадов: в селе Белозерье Ромодановского района на 160 мест, в пос. Ялга г.о. Саранск также на 160 мест, в с. Дубенки Дубенского района на 70 мест, в с. Атюрьево Атюрьевского района на 90 мест, в г. Рузаевка на 108 мест и будет завершено строительство в г. Ардатов на 250 мест.

В 2021 году республика продолжит участие в федеральной программе по ликвидации очередности детей в возрасте до трех лет в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Планируется ввести еще 590 дополнительных мест. Будут построены три детсада: два детских сада в г.о. Саранск по 250 мест и в п. Зубова-Поляна на 90 мест.

Введение в строй дошкольных образовательных объектов позволило в республике обеспечить 100 процентную доступность дошкольного образования. В настоящее время стоит задача сохранить этот показатель, в том числе для детей в возрасте до трех лет.